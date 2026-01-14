（台北中央社）米国を拠点に活動する台湾出身のピアニスト、ハン・チェン（陳涵）さんの録音作品が、米音楽界で最高の栄誉とされる第68回グラミー賞の最優秀クラシック・インストゥルメンタル・ソロ賞にノミネートされている。チェンさんがこのほど、中央社のインタビューに応じた。アフリカ系女性としては初めて、米国で公に作曲家と認められたフローレンス・プライス（1887〜1953年）の「1楽章のピアノ協奏曲」を、ジョン・ジー