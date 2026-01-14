¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Äê¡ÊCPTPP¡Ë¤Ø¤Î²ÃÌÁÌäÂê¤ÈÆüËÜ¤Î¿å»ºÊªÍ¢ÆþÌäÂê¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤È¡¢ÀÄ´¤Âæ¡Ê´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤Î¥¦¥£¡¦¥½¥ó¥é¥¯¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤¬1·î14Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍûÂçÅýÎÎ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡Ö´Ú¹ñ»º¥É¥é¥à¡×¥¦¥£¼¼Ä¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¸½ÃÏ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ