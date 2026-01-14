2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢ーËÜ³Ê»²Àï4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢2025Ç¯ÈëÂ¢¥ª¥Õ¥·¥ç¸ø³« ¹ë²Ú¤Ê¸òÍ§Ï¿¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Î¿¿¤óÃæ¡×¤ÈÈ¿¶Á ÄäÂÚ¤¬¿ô»ú¤ËÄ¾·ë ¥·ー¥º¥ó¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á¤¬13²ó¡£¤³¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤Î¿ô¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Ä¥¢ーÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¡£Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­