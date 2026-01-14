2026年のはじまりに、新しいお財布やバッグはいかが？スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の新作アイテムが、2026年1月13日より全国のしまむら店舗とオンラインストアに登場！PEANUTSのコミック柄をあしらったバッグや、レザー風のコンパクト財布、立体モチーフ付きのサンダルまで、デイリー使いにぴったりなアイテムがそろう。【画像】しまむら×PEANUTSの新作アイテムを見る2WAY巾着バッグ、レザー風財布、コ