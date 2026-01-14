ÆüËÜ¿§ºà¹©¶È¸¦µæ½ê [Åì¾Ú£Ó] ¤¬1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(17:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ99.7¡ó¸º¤Î100Ëü±ß¤ËÂç¤­¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î1²¯3300Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï0.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î69.5¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.4ÇÜ¤Î1²¯3200Ëü±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»