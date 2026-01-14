£Ã£á£Ó£ù [Åì¾Ú£Ç] ¤¬1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(17:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯11·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈóÏ¢·ëÈæ9.2ÇÜ¤Î4600Ëü±ß¤Ë¿­¤Ó¤¿¤¬¡¢26Ç¯11·î´ü¤ÎÆ±Â»±×¤Ï1²¯3900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈóÏ¢·ëÈæ2.3ÇÜ¤Î3700Ëü±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.1¡ó¢ª5.1¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£ ¢¨25Ç¯11·î´ü¤«¤éÏ¢·ë·è»»¤Ë°Ü¹Ô¡£ ¢¨¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤¬¥ì¥ó¥¸