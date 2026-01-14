AIスキルを習得することは、職場で高収入を得るための重要な競争力となっています。就職情報サイト「猟聘（リエピン）網」傘下のリエピンビッグデータ研究院が発表した「2025年中国AI人材シンギュラリティー・リポート」（以下「リポート」）によれば、2024年から2025年にかけて、中国企業のAIに対する姿勢は、初期段階の「技術崇拝」や「無計画な試行錯誤」を完全に脱却し、「日常的な運用」および「業務エンパワーメント」の段階