ボートレース鳴門の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦」が14日に4日目の開催が行われた。松田淳平（23＝三重）が4日目に連勝を決めて気を吐いた。4Rでは鋭く差して抜け出し、後半10Rではフライング艇に捲られながらも外を握って1着。自力で攻められる足を見せた。「日に日に良くなっていて、ターン出口で前へ押していくところがいい。ロスなく出ていく感じです」と好感触。出足を中心に仕上がりはいい。4日目のポイ