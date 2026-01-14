MLB・ブルージェイズは日本時間14日、3月に行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)のメキシコ代表にアレハンドロ・カーク選手がチームの主将として選出されたことを発表しました。カーク選手はブルージェイズの正捕手として、2025年シーズンはレギュラーシーズン130試合に出場。打率.282、本塁打15、打点76をマークすると、ポストシーズンではドジャースとのワールドシリーズで2本の本塁打を放つなどチームをけん引しま