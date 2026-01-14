◇NBA レイカーズ 141-116 ホークス(日本時間14日、クリプトドットコム・アリーナ)年末から試合を欠場していたNBA・レイカーズの八村塁選手が、日本時間14日のホークス戦に出場。18分20秒のプレー時間で7得点をあげるなど、3連敗中だったレイカーズの勝利に貢献しました。同12月29日の試合を最後に欠場していた八村選手。前日13日のサクラメント・キングス戦からベンチ入りとなるも、この日のプレー時間はなく声でチームを鼓舞しま