»ß¤Þ¤é¤º¡¢Î®¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¡½¡½¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î£Í£Æ¾¾²¬Âçµ¯¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤ä½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô»ú¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î²á¤´¤·Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶­¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Â­¸µ¤ò¸«¼º¤ï¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤¯¡£ºòµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¸½ºßÃÏ¤È¡¢¤½¤Î¶»Ãæ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¡½¡½ÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤É¤ó¤Ê°Õ¼±¤ÇÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¾¾²¬