ÂçµÜ¶¥ÎØ£Ç?¡ÖÅìÆüËÜÈ¯¾Í£·£·¼þÇ¯µ­Ç°ÁÒÌÐµ­Ç°ÇÕ¡×¤¬£±£µÆü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£¸ÅÀ­Í¥ºî¡¢¿¿¿ù¾¢¡¢»ûºê¹ÀÊ¿¤Î£ÓÈÉ£³¿Í¤òÃæ¿´¤ËÇ®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£ÃÏ¸µºë¶ÌÀª¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢ºä°æÍÎ¡Ê£³£±¡áÆÊÌÚ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¸«¤¿´¶¤¸¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ï¥ó¥µ¥à¥Ü¡¼¥¤¤¬¡¢ÌÜ¤ò¥Ñ¥Á¥¯¥ê¤µ¤»¤ë¡£¡Ö£É£Ã£Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜ¤Î½Ð½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢Îý½¬¸å¡¢µÙ·ÆÃæ¡¢¤Þ¤¿Îý½¬¤Î»þ¡¢¤È