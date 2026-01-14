女優の山口乃々華（２７）、豊田エリー（３７）、平野綾（３８）らが１４日、都内で行われた「ｃｏｎＳｅｐｔ２０２６：シーズンＲｅＢＯＲＮ」製作発表会に出席した。舞台および映像コンテンツを企画、プロデュースする「ｃｏｎＳｅｐｔ」は、３か月連続上演企画を実施。ミュージカル「ＳＥＲＩ〜ひとつのいのち２０２６」、「誰かひとり／回復する人間」、「シルヴィア、生きる」の各出演者やクリエイターら総勢２３名