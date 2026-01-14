¡Ú¥¢ー¥±ー¥É¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹ ¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Û 1·î15Æü ÇÛ¿®Í½Äê ²Á³Ê¡§ 837±ß¡ÊPS4ÈÇ¡Ë 838±ß¡ÊSwitchÈÇ¡Ë ¡Ú¥¢ー¥±ー¥É¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹2 ¥Ü¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥ó¡Û 1·î15Æü ÇÛ¿®Í½Äê ²Á³Ê¡§ 1,100±ß¡ÊPS5/Xbox Series X|S/Switch2ÈÇ¡Ë ¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1～2¿Í