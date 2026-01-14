しっとり濃厚なチョコレートケーキやいちごチップをチョコレートでコーティングした「ブラックサンダーひとくちサイズ ガトーショコラ〜いちご仕立て〜」が2026年1月13日に登場しました。「ブラックサンダーなのにしっとりした食感」が特徴とのことで、どんな味と食感に仕上がっているのか実際に食べて確かめてみました。『ブラックサンダーひとくちサイズ ガトーショコラ〜いちご仕立て〜』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社ht