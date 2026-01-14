◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１月１４日、美浦トレセン札幌２歳Ｓで２着に好走して、前走のホープフルＳ１２着から巻き返しを狙うジーネキング（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）が、活気あふれる動きを見せた。美浦・Ｗコースで内ブライアンセンス（６歳オープン）に３馬身先行する形から、６ハロン８３秒４―１１秒２を馬なりでマークして約１馬身先着した。並