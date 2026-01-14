Äá²¬»Ô¤Î¾±ÆâÇÀ¶È¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤Æ¼ý³Ï¤·¤¿¥³¥á¤¬¡¢Äá²¬»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Î©¾±ÆâÇÀ¶È¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢°ðºî¤ò³Ø¤ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤¢¤ë¿åÅÄ¤Ç¥³¥á¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÖÎéÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¡Ö¥ß¥ë¥­ー¥¯¥¤ー¥ó¡× ¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿ÇÀºîÊª¤¬ÊÖÎéÉÊ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Äá²¬»Ô¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£2Ç¯À¸¤Î¹â¶¶Í¦ºÈ¤µ¤ó¡Ö¡Ø¥ß¥ë¥­ー¥¯¥¤ー¥ó¡Ù