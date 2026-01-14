「淄博刻瓷」の伝承者、劉津丞さんの作品。（済南＝新華社配信）【新華社済南1月14日】中国山東省淄博市に伝わる伝統工芸「刻瓷（こくじ）」の新たな表現に挑む若手作家がいる。市内の淄川区にある工房で制作に励むのは、1994年生まれの劉津丞（りゅう・しんしょう）さんだ。刻瓷は、硬くて壊れやすい磁器の表面に彫刻刀を用いて精緻な細工を施す高度な技法で、山東省の省級無形文化遺産に登録されている。