カンボジアにある特殊詐欺の拠点で去年11月、現地当局に拘束された日本人の男女13人が日本に移送され、警視庁に逮捕されました。記者「カンボジアで拘束された男女が成田空港に到着しました」詐欺の疑いで逮捕されたのは、いずれも住居・職業不詳の高山優也容疑者（30）と永田翔一郎容疑者（33）を含む20歳から63歳までの男女13人です。13人は去年10月から11月にかけて相模原市に住む60代の女性に対し、警察官を装って電話をかけ、