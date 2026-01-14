きょう、皇居で皇室の新年の行事「歌会始の儀」が行われ、初めて出席した悠仁さまはトンボを題材に歌を寄せられました。きょう、宮殿・松の間で催された「歌会始の儀」。今年のお題は「明（めい）」。国内外から集まった1万4600首の中から選ばれた作品10首が詠み上げられました。今年は秋篠宮家の長男・悠仁さまが初めて出席されました。去年9月、皇室で40年ぶりとなる成年式を終えた悠仁さま。年が明け、「新年一般参賀」や「講書