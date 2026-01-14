ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÂ¶¸¶Í­º»¡Ê24¡Ë¤¬¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¡Ö¥¢¥Þ¥ß¥Î¥¯¥í¥¦¥µ¥®¤Ï¥Î¥¢¤ÎÊý½®¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÊÃæÀîµæÌð´ÆÆÄ¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤³¤ÎÀ±¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£21Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡ÖÍÄ½÷¼ÒÄ¹R¡×Âè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÌÄ¤é¤»¡ª¤à¤¸¤Ê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤Ë¤âËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢2·î11Æü¤òÍ½Äê¡£¼¯»ùÅç¸©±âÈþ»Ô¤Î¥¢¥Þ¥Û¡¼¥àPLAZA¤Î¥Þ¥Á¥Ê¥«¥Û¡¼¥ë¤Ç2