千葉ロッテマリーンズで活躍した星稜高校OBの岩下大輝投手が、プロ野球独立リーグ・石川ミリオンスターズに入団しました。故郷で第二の野球人生を歩みます。岩下投手は、14日に行われた石川ミリオンスターズの入団発表会見に臨みました。岩下投手は星稜高校出身で、2014年にドラフト3位で千葉ロッテに入団。最速150キロを超えるストレートとフォークボールを中心とした変化球を武器に、通算25勝を挙げました。戦力外を経て 自らミ