トレードされたアレナドの交換相手が衝撃だった(C)Getty Imagesダイヤモンドバックスは現地時間1月13日、トレードでカージナルスから通算353本塁打を誇るノーラン・アレナドを獲得したことを発表した。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る34歳の大物内野手の交換相手は22歳の若手右腕ジャック・マルティネスで、『MLB公式サイト』は「マルティネスは2025年ドラフト8巡目指名の選手で、カージ