１４日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、今月２３日の召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入った高市早苗首相（自民党総裁）がこの日、与党首脳と会談することを報じた。２月上中旬に衆院選が実施される公算が大きくなった今回の動き。コメンテーターで出演の政治アナリスト・伊藤惇夫氏は宮根誠司キャスターに「（衆院選で高市首相が）最低でも単独過半数を狙