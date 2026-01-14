ロッテの藤原恭大外野手（２５）が１４日、沖縄県内で６日からレッドソックス・吉田正尚らと行う自主トレ先でオンライン取材に応じ、今季の目標を掲げた。「首位打者を獲りたいですね」と初タイトルに意欲。さらに目指す盗塁数を「３０個」と掲げた。昨季は７年目で初の規定打席数に到達。自己最多の１０７試合に出場し、打率２割７分１厘、４本塁打、２４打点。盗塁数も自己最多の１５という成績だった。新シーズンに向けて「