紀ノ国屋は、2月22日の「猫の日」を前に、全国の店舗および公式オンラインストアで、猫モチーフのスイーツやバッグを発売する。ラインアップは、猫のシルエットがかわいらしい「保冷巾着」をはじめ、猫の顔ポケットに収納できる「コンパクトバッグ」、焼き菓子を詰め合わせた「ねこスイーツポーチ」、猫の顔や肉球をかたどったクッキーなど、見た目にも楽しい商品がそろう。紀ノ国屋「猫の日」商品の一部店舗では1月20日から、公式