SHARP Blog¤è¤ê¡ÊURL¡§https://blog.jp.sharp/2026/01/09/55653/¡Ë ¥·¥ãー¥×¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡ÖSHARP Blog¡×¤ò¹¹¿·¡£2026Ç¯1·î1Æü¤ÇÃÂÀ¸¤«¤é25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡ÈAQUOS¡É¤ÎÂè1¹æµ¡ÃÂÀ¸Á°¸å¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢ÎòÂå¤ÎÂåÉ½¥â¥Ç¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£ µ­»ö¤Ç¤Ï¡¢AQUOSÃÂÀ¸°ÊÁ°¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢À¤³¦½é¤ÎÊÉ³Ý¤±¥Æ¥ì¥Ó¡Ö±Õ¾½¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×(1991Ç¯)¤äÀ¤³¦½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥óÊüÁ÷ÂÐ±þ28·¿±Õ