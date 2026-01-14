14Æü¸áÁ°¡¢ÊÆÂô»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¼Ö1Âæ¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸áÁ°10»þÁ°¡¢ÊÆÂô»Ô¶âÃÓ4ÃúÌÜ¤ÎËÌÂ¼¸ø±àÀ¾Â¦¤ÎÏ©¾å¤Ç70Âå¤Î½÷À­¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤«¤é°Û½­¤ò´¶¤¸¡¢¼Ö¤Î·Ù¹ð¥é¥ó¥×¤¬¤¹¤Ù¤ÆÅÀÅô¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤¬Ää¼Ö¤·¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ëÆâ¤«¤é±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤­119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê10Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö1Âæ¤¬Á´¾Æ¤·