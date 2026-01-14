６日、中国鉄路青蔵集団ラサインフラ部門の電務専門修理工場で、リレーの点検保守をする信号設備担当者。（ラサ＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）【新華社ラサ1月14日】中国国有の鉄道事業者である中国鉄路青蔵集団のラサインフラ部門に属する電務専門修理工場・リレー（継電器）整備工区は、西蔵自治区ラサ市を中心に走る青蔵鉄道のゴルムド−ラサ間やラサ−シガツェ鉄道、ラサ−ニンティ鉄道の計3路線にある高原鉄道63駅で使用され