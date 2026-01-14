À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤àSHIPS¤È¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡£¶¦ÄÌ¤Î¥­ー¥ïー¥É¡ÖÁ¥¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢SHIPS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥«¥×¥»¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ËÁ¸±¿´¤ÈÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤­¤â