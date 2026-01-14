¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡á13Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊNBAE¡¦¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ï13Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤ÏËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢ºòÇ¯12·î28Æü°ÊÍè¡¢8»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¤¿¡£18Ê¬20ÉÃ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ7ÆÀÅÀ¡¢2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¥Á¡¼¥à¤Ï141¡½116¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¡¢24¾¡14ÇÔ¤È¤·¤¿¡£È¬Â¼¤Ï±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÄ¥¤ê¤Ç·ç¾ì¤¬Â³