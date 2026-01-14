プロ野球・西武は14日、フアン・コルニエル選手と育成契約を締結したことを発表しました。コルニエル選手はドミニカ共和国出身で2002年10月2日生まれの23歳。身長は188センチ、体重は88キロで、右投両打の内野手です。前年はMLB・ダイヤモンドバックスの3Aチームであるリノ・エーシズなどでプレーしていました。広池浩司球団本部長は「強肩を備えた両打ちの内野手でショートとセカンドを専門とした守備の能力が際立つ選手です。打