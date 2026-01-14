米国の「連邦官報」によると、米国は13日、米半導体大手エヌビディア（NVIDIA）製チップ「H200」の中国向け輸出に関する規制を緩和した。これに先立ち、トランプ米大統領はソーシャルメディアを通じ、米政府がNVIDIAによるAI（人工知能）チップ「H200」の対中販売を許可する意向を示していた。報道によると、当該チップの対中販売については、米商務省が承認および安全審査を担当し、米側は関連取引から手数料を徴収するという。（