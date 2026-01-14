デンマークのフレデリクセン首相とグリーンランド自治政府のニールセン首相は1月13日、コペンハーゲンで共同記者会見し、デンマークとグリーンランドは14日に米ワシントンで開かれる会談で、グリーンランドを決して売却しないとの決意を米側に伝える方針を明らかにしました。 フレデリクセン氏は「デンマークとグリーンランドは当局者を米国に派遣して米側と会談する。デンマークは米側との対話と協力を望んでおり、衝突を求めない