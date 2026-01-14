Photo: ギズモード・ジャパン 小ささは、正義。CESではさまざまなメーカーのさまざまな充電器が展示されていました。その中でも特に「こいつぁインパクトすげえ…」と僕らが震えたのがこちら。Rolling Squareというメーカーの充電器「SUPERTINY」の100Wモデルです。すでに先行して小型の65Wモデルが販売されていますが、新たに100Wモデルが追加されるみたいですね。スペック上の寸法は52×35