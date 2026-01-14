ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡Ê65¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àµ·î¤Ë´®Ç½¤·¤¿¡¢»°ÃÊ½Å»ÅÍÍ¤Î¹ë²Ú¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë¹ë²Ú¡×¡Ö¿¿¿´¤ÎÎÁÍý¤À¤Í¡×ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤¬»°¤¬Æü¤ËËþµÊ¤·¤¿¤ª¤»¤ÁÎÁÍýÀõÌî¤Ï2Æü¡¢3Æü¡¢4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Âçºå¤ÎÎÁÄâ¤Ë¤è¤ë¤ª¤»¤Á¡¢³ÆÎÁÍý³¦¤ÎÌ¾¥·¥§¥Õ¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¼ê¤¬¤±¤¿¤ª¤»¤Á¡¢µþÅÔ¤ÎÎÁÄâ¤Ë¤è¤ë¤ª¤»¤Á¤È¡¢¡È3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤É¤ì¤â»°ÃÊ