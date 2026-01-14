名古屋市内の学習塾で開かれた、盗撮を防ぐための研修会＝14日午前教員による盗撮事件が相次ぐ中、愛知県警は14日、学習塾の佐鳴予備校新栄校（名古屋市中区）で盗撮を防ぐための研修会を開いた。予備校側の依頼を受けて実施したもので、塾の管理者らを対象に、手口や対策を説明。子どもたちに安心して学習できる環境を整えてもらう狙いがある。県警生活安全特別捜査課の北浦史恵警部補（43）は、約120人の社員らに「昨年、県