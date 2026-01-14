◇サッカースペイン国王杯ラウンド16 ソシエダ 2-2(PK4-3)オサスナ(日本時間14日、アノエタスタジアム)日本代表の久保建英選手が所属するレアル・ソシエダがオサスナとの激闘を制し、国王杯でベスト8に進出しました。久保選手はこの試合に先発出場。ソシエダが相手に2点の先行を許す苦しい展開となりますが、後半30分にベニャト・トゥリエンテス選手の強烈なミドルシュートが決まり1点差とします。すると後半アディショナルタイム