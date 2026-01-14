¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢2026Ç¯1·î13Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢2026Ç¯1·î¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£³ºÅö¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏCVE¥Ù¡¼¥¹¤Ç112·ï¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¡ËÆâ¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ëCVE¤Ç¤¢¤ë¡£WindowsÅ¸³«¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊCVE-2026-0386¡ËSQL Server¡ÊCVE-2026-20803¡ËWindows Hello¡ÊCVE-2026-20804¡Ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊCVE-2026-20805¡Ë¥×¥ê¥ó¥¿¡¼´ØÏ¢ÉÕ¤±¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡ÊCVE-2026-20808¡ËWindows¥«¡¼¥Í¥ë¥á¥â¥ê¡ÊCVE-2026-20809