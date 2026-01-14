ややドル売りの動き、ユーロドルは高値を１．１６５１レベルに伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ややドル売りが優勢。ユーロドルは1.1651レベル、ポンドドルは1.3450レベルにそれぞれ本日の高値を更新している。ドル円は159円台前半での推移が続くなかで、159.10台へと軟化しており、前日NY終値159.14付近に押し戻されている。 USD/JPY159.15EUR/USD1.1650GBP/USD1.3447