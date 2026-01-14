１４日の東京株式市場はリスクオンの地合いが継続、日経平均は続急伸で連日の最高値更新。初の５万４０００円台乗せを果たした。 大引けの日経平均株価は前営業日比７９２円０７銭高の５万４３４１円２３銭と大幅高で３日続伸。プライム市場の売買高概算は２４億６９６８万株、売買代金概算は７兆１４２６億円。値上がり銘柄数は１１５６、対して値下がり銘柄数は３９５、変わらずは５２銘柄だった。 きょうの東京市場