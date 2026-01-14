メインシナリオ…上昇トレンドは継続、21日線の攻防に注目。1月7日に0.6767まで上昇後、調整安場面となっている。ただ、現状、21日線付近が支持となっており、再び地合いを引き締めるとみる。7日の高値0.6767が最初の関門になる。高値更新となれば、節目の0.6800を試そう。0.68台に乗せると、節目の0.6900や2024年9月30日の高値0.6942、さらには0.7000を視野に入れた展開になる。 サブシナリオ…下落となれば、21日線がある0.