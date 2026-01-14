メインシナリオ・・・きょう、昨年12月29日の高値114.67円を上抜き、昨年来高値を更新し、上値探り再開が示唆されている。きょう、2024年7月22日以来の高値水準となる114.76円まで一時上昇しており、115円の節目を上抜き、2024年7月19日の高値115.18円も上抜けば、2024年7月15日の高値116.06円を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、2024年7月12日の高値116.97円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、8日の安