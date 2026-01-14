メインシナリオ…陽線が連続して91円超まで上値を伸ばしている。直近高値となる昨年12月29日の高値（91.47円）を上抜いており、上値を追いの流れが継続するとみられる。その場合は、1月13日の高値91.80が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、2024年11月20日の高値91.81、2024年11月7日の高値92.47、93円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の90.88、基準線の90.51、90円の節目、