元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が3日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「去年コンサートで上海に行ったときに最終日に4時間だけ行けたディズニー」と書き出した柏木。上海ディズニーを楽しむプライベート写真をアップした。「カリブの海賊が凄すぎるーー！！何回でも乗りたい…」と大満足。「日本からマリーちゃんの帽子を持っていったのだけどマリーちゃんグッズ持ってる人1人もいなかった…