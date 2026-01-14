グラビアアイドルの橋本梨菜（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。25年に行ったハワイ旅行の思い出ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「時差投稿です」とつづり始めた。「この時期のハワイは虹が毎日のようにでるよ。とはいえ雨降るわけでもないの。最高な気候〜そしてハワイアン航空は毎回びっくりするほどWi-Fi強い。ずっと携帯触れるから寝る事わすれる」と記して、ハワイの海辺ショットや美脚際立つ