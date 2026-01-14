ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」（2月24日〜3月1日）の初日に行われる12Rドリーム戦メンバーが、以下の通り発表された。＜1＞浜田亜理沙＜2＞守屋美穂＜3＞遠藤エミ＜4＞戸敷晃美＜5＞清埜翔子＜6＞鎌倉涼※予備は川野芽唯、西橋奈未