高市総理が衆議院を解散するとの観測から、日経平均株価は2日連続で最高値を更新しました。【映像】終値で史上初の5万4000円台で取引終えるきょうの終値は5万4341円で、初めて5万4000円台で取引を終えました。昨日に続き取引時間中、終値ともに最高値を更新しました。解散総選挙となれば政権基盤が安定し、さらに財政拡張的な政策が進むとの思惑から、買いが強い展開が続いています。（ANNニュース）