Ｓａｎｓａｎはこの日の取引終了後、上期（２５年６～１１月）連結決算を発表した。売上高は２５３億８１００万円（前年同期比２６．５％増）、純利益は１９億５９００万円（同６．１倍）と急拡大した。 主力の名刺管理サービス「Ｓａｎｓａｎ」や請求書管理サービス「ＢｉｌｌＯｎｅ」が伸長。人件費率や広告宣伝費率が前年同期比で低下したことや、前年同期に発生した本社移転関連費用がなくなったこ