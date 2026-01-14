SHIPS¤Ï¡¢2·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢1·î28Æü¤è¤êSHIPS³ÆÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛSHIPS¤È¡Ø¥É¥é¥¯¥¨7¥ê¥á¥¤¥¯¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÉô¤ò¾Ò²ð È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¡ÖÁ¥¡×¤ò¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥­ー¥ï&#12540